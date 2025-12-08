Dopo la vittoria di ieri contro il Picerno, la squadra rossoblù ha ripreso la posizione in classifica persa una settimana fa. Ma è aumentato il gap dalla vetta
Il successo di ieri firmato dalla perla di Sofiane Achour contro il Picerno, ha regalato al Cosenza una vittoria sporca per 1-0, ma soprattutto 3 importatissimi punti in classifica. Grazie a questo successo ora Garritano e compagni sono di nuovo al 3° posto con 32 punti alla pari della Salernitana. Meglio di loro solo il Catania con 37 ed il Benevento con 35.
Rimpianti
Oggi, ancora di più, pesano tremendamente i punti persi per strada contro squadra alla portata, perché nel frattempo, nonostante il 3° posto in classifica, il distacco dal 1° posto è aumentato di 3 punti, considerando che il Catania ha vinto le ultime due. Passi la giornata storta in casa contro l’Atalanta U23 o il ko di inizio anno con la Salernitana. Ma partite perse come a Foggia. O pareggi con rimonte subite a pochi minuti dalla fine come a Potenza con il Sorrento e ad Altamura, sono punti persi che, ad oggi, avrebbero potuto spingere il Cosenza addirittura al 1° posto in classifica. Il rammarico resta, così come la consapevolezza che basta un bel calciomercato a gennaio, crocevia essenziale della stagione, per potersi comunque giocare il 1° posto finale in questo campionato.