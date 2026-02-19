C’è un dettaglio che rende ancora più particolare Atalanta U23-Cosenza, in programma domenica alle 12:30. Non è solo la scomodità del lunch match, con tempi stretti di riscaldamento mentale e fisico e una routine completamente diversa dal solito. È anche il fatto che, guardando indietro, quando il Cosenza ha giocato all’ora di pranzo, o anche prima, ha sempre risposto con una cifra precisa: solidità.

I precedenti “inconsueti”

I precedenti “inconsueti” sono pochi, ma parlano chiarissimo. Il primo è il più strano tra tutti, quasi da altri tempi: 1 marzo 2015, campionato di Lega Pro, Paganese-Cosenza 0-0 con inizio alle 11:00. Una gara asciutta, essenziale, figlia di un contesto particolare anche per l’orario, e che però consegna subito il tratto distintivo della serie: porta inviolata.

Due settimane dopo, la stessa stagione, il Cosenza torna su un orario “da pranzo” e fa ancora meglio: 15 marzo 2015, ore 12:30, Cosenza-Lecce 1-0. Decide Calderini , ma l'altra notizia, per come si incastra con il resto, è che anche quel giorno il Cosenza non concede nulla: altro clean sheet, altra partita senza sconfitte.

Il terzo ed ultimo caso arriva in Serie B , e resta impressiono perché è il Boxing Day del Marulla: 26 dicembre 2019, ore 12:30, Cosenza-Empoli 1-0 (nella foto), firmato Báez. Match tirato, episodio decisivo con il gol negato ai toscani di Ricci (palla entrata di mezzo metro e non ravvisata dalla terna arbitrale) e ancora una volta la stessa costante: gli avversari non segnano.

Numeri positivi

Ecco perché, oggi, quel dato non è una curiosità buona solo per le statistiche. Perché i numeri dicono che nelle tre partite ufficiali giocate in orario davvero “anomalo” il Cosenza è imbattuto e soprattutto ha costruito un percorso di porta inviolata totale: 0-0 a Pagani, 1-0 al Lecce, 1-0 all’Empoli. Tre gare, tre risultati utili, zero gol subiti. Una piccola serie, ma abbastanza chiara da diventare un segnale, soprattutto alla vigilia di un altro appuntamento alle 12:30