Sono diventate due le partite consecutive nelle quali il Cosenza non ha subìto reti. Dopo il Siracusa, i rossoblù hanno tenuto la porta inviolata anche contro l’Audace Cerignola. Una settimana fa si sottolineava che per ritrovare se stesso, il Cosenza avrebbe dovuto ritrovare la solidità difensiva e, detto fatto, in pochi giorni è cambiato tutto.

Otto clean sheet e cambio di portiere

I due clean sheet ottenuti sono rispettivamente il 7° e l’8° in stagione per Caporale e compagni. Numeri che iniziano a diventare accettabili per una squadra che è a saldamente al 4° posto in classifica e che punta ad essere protagonista fino alla fine del campionato ed anche nei playoff. Da sottolineare poi le due buone prove di quello che potrebbe essere diventato il nuovo portiere del Cosenza, ovvero il classe 2006 Thomas Pompei. Il giovanissimo estremo difensore, soprattutto nell’ultima gara contro l’Audace Cerignola, ha salvato i suoi con due grandissimi interventi. Il futuro è suo, ma il presente forse anche, seppur gli altri Thomas in squadra, i portieri Vettorel e Vannucchi, sono certamente pronti a tutto, sportivamente parlando, per trovare (o ritrovare) il loro posto al sole.