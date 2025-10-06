E’ un Cosenza da trasferta. Non che non lo sia in casa visti i 6 punti raccolti sui 9 disponibili, ma finora il rendimento lontano dal “San Vito – Marulla” è da incorniciare. I rossoblù hanno disputato 5 partite fuori casa e finora non hanno mai perso. Collezionando 2 vittorie (contro Siracusa e Audace Cerignola ieri), e 3 pareggi (Monopoli, Crotone e Caserta). Il totale fa 9 punti sui 15 totali ottenuti finora.

Doppio colpo in trasferta assente da due anni

Per ritrovare poi due vittorie di fila in trasferta da parte del Cosenza, bisogna tornare indietro nel tempo alla due stagioni fa, ovviamente in Serie B. Tra il 22 ed il 30 settembre del 2023 il Cosenza espugnò dapprima Palermo (0-1 con gol di Canotto) e poi Pisa (1-2 con gol di Voca, pareggio di Masucci e sigillo finale di Mazzocchi). Era la squadra allenata da Caserta che in quel periodo stava attraversando un ottimo momento di forma. Tornando ancora indietro nel tempo, bisogna andare all’estate post lockdown per ritrovare due viittorie di fila in trasferta. Allora i lupi centrarono addirittura 5 vittorie di fila nelle ultime 5 gare di campionato che valsero una incredibile salvezza per la squadra rossoblù. Due di queste furono in trasferta. La prima del filotto a Pordenone (1-2 con gol di Riviere e Bittante) e poi lo storico 1-5 ad Empoli (Bittante, Riviere, Carretta, Baez ed ancora Riviere).