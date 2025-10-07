Il nuovo attaccante dei rossoblù è arrivato già in Calabria e da oggi dovrebbe iniziare gli allenamenti con la squadra a Fuscaldo

Finalmente dovremmo esserci. Giacomo Beretta è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Cosenza. L’attaccante classe 1992, è arrivato ieri in Calabria e oggi dovrebbe finalmente essere il suo giorno.

Squadra ancora a Fuscaldo

Il calciatore ingaggiato dal calciomercato degli svincolati, già in mattinata dovrebbe essere già allo “Zicarelli” di Fuscaldo, visto che il Cosenza, anche per la prossima settimana, continuerà lì gli allenamenti in vista della partita di domenica prossima al “San Vito – Marulla” contro l’Atalanta under 23. Il terreno appena rizollato dello stadio cosentino, così come quello del “Sanvitino Delmorgine”, hanno bisogno che nessuno li calpesti per far sì che rigermoglino nuovamente ed è così che dopo i due giorni prima di Cerignola, anche per questa settimana il Cosenza si trasferirà sul Tirreno e continuerà gli allenamenti allo stadio “Gianluigi Zicarelli” di Fuscaldo. Ma questa volta con una “Beretta” in più in tasca.