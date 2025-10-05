Una scena insolita ha preceduto il match di Promozione tra Acri e Amantea, disputato al “Pasquale Castrovillari”. La partita è iniziata con oltre mezz’ora di ritardo a causa dell’arrivo di un elisoccorso proveniente da Cosenza.

In assenza di una pista di atterraggio nelle immediate vicinanze, il velivolo è stato costretto ad atterrare direttamente a centrocampo, dove è rimasto in attesa dell’arrivo dell’ambulanza per il trasferimento di un paziente. Giocatori, arbitri e tifosi hanno assistito con rispetto alle operazioni di soccorso. Solo dopo la ripartenza del velivolo è stato possibile dare il via alla gara.