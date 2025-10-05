L’atterraggio del velivolo a centrocampo ha posticipato il fischio d’inizio della sfida di Promozione
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Elisoccorso in campo ad Acri
Una scena insolita ha preceduto il match di Promozione tra Acri e Amantea, disputato al “Pasquale Castrovillari”. La partita è iniziata con oltre mezz’ora di ritardo a causa dell’arrivo di un elisoccorso proveniente da Cosenza.
In assenza di una pista di atterraggio nelle immediate vicinanze, il velivolo è stato costretto ad atterrare direttamente a centrocampo, dove è rimasto in attesa dell’arrivo dell’ambulanza per il trasferimento di un paziente. Giocatori, arbitri e tifosi hanno assistito con rispetto alle operazioni di soccorso. Solo dopo la ripartenza del velivolo è stato possibile dare il via alla gara.