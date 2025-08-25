Buscè ha sprecato le due chiamate all’ FVS. L’arbitro Gemelli ha infatti confermato le sue decisioni vanificando le richieste rossoblù

Prima con il FVS per il Cosenza, da rivedere. Ieri, nella gara di Monopoli, ha fatto il suo esordio, così come in tutto il campionato di Serie C, il Football video support, il cosiddetto Var a chiamata. Ogni allenatore ha a disposizione due card da esibire durante la partita al quarto uomo per richiamare l’arbitro alla review di un episodio. Se la chiamata della panchina è corretta, allora la card viene restituita e le chiamate restano sempre due. Se invece l’arbitro, dopo la review, ritiene che la decisione presa sia corretta, allora ritira la card all’allenatore.

Due chiamate a salve per Buscè

Mister Antonio Buscè ieri ha sprecato entrambe le card in malo modo. In entrambi i casi l’arbitro Gemelli, della sezione di Messina, ha confermato la sua decisione del campo. La prima chiamata c’è stata a fine primo tempo. Un contrasto tra Scipioni e Cimino sul quale l’arbitro non ravvisa nemmeno il fallo. Buscè chiama la FVS per fallo violento del calciatore pugliese ma dopo la review Gemelli riprende il gioco con una palla in due, confermando quindi la non infrazione di Scipioni.

Al 5’ del secondo tempo la seconda chiamata, questa fortemente voluta dai calciatori in campo. Discesa di Caporale sulla sinistra, ingresso in area di rigore e, dopo un contrasto, il difensore del Cosenza cade e rimane anche infortunato.

Dopo qualche minuto di titubanza, in attesa che Caporale si rimettesse in piedi, Buscè chiama nuovamente la FVS. Questa volta la revisione di Gemelli dura di più, ma al termine, ancora una volta, conferma della decisione in campo e non assegna il rigore al Cosenza tra l’esultanza del pubblico di casa ed i fischi per Caporale.