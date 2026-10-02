Cosenza-Foggia è una sfida che, soprattutto in Calabria, ha spesso regalato partite ricche di gol. I precedenti disputati sul campo dei rossoblù sono caratterizzati infatti diverse vittorie larghe del Cosenza, con due 5-0, un 5-2, un 4-0 e altri successi netti disseminati in quasi novant’anni di confronti. Il precedente che più di tutti conserva un sapore particolare risale al 5 aprile 1987. Al “San Vito” arrivò il Foggia allenato da un giovane Zdeněk Zeman, ancora lontano dalla fama che avrebbe raggiunto qualche anno più tardi proprio sulla panchina rossonera. Quel pomeriggio, però, il suo Foggia venne travolto dal Cosenza di Gianni Di Marzio con un netto 5-0. Il protagonista principale fu Alberto Urban, autore di una doppietta (nella foto). Il furetto friulano sbloccò il risultato al 18’ e trovò nuovamente la porta dieci minuti più tardi. In mezzo arrivò il gol di Galeazzi, prima del 4-0 firmato da Giansanti già al 41’ del primo tempo. Nella ripresa Nicolucci completò la goleada. Un risultato ancora più curioso se letto con il senno di poi. Zeman era infatti alla sua prima esperienza sulla panchina del Foggia, nella stagione 1986/87 di Serie C1. Il tecnico boemo sarebbe poi tornato in Puglia e avrebbe costruito negli anni successivi il celebre Foggia di “Zemanlandia”, arrivando fino alla Serie A con un calcio destinato a diventare uno dei simboli degli anni Novanta. Nel 1987, invece, al San Vito incassò una delle sconfitte più pesanti di quella stagione. Quello del 1987, però, non è l’unico 5-0 della storia casalinga contro i satanelli. Il primo risale addirittura alla stagione 1949/50. Anche in quel caso il Cosenza segnò cinque reti senza subirne: Furci, Zaro, Polacchi e Confalonieri portarono il risultato sul 4-0 già nel primo tempo, prima del gol conclusivo di Campana nella ripresa. Ancora più indietro, nel campionato 1941/42, Cosenza e Foggia diedero vita a un clamoroso 5-2, altro risultato che testimonia come questa sfida abbia spesso avuto un rapporto particolare con i gol. In tempi molto più recenti, invece, resta nella memoria il 4-0 dell’11 ottobre 2009. Il Cosenza passò con Scotto, autore di una doppietta, Porchia e Biancolino. Anche in quella occasione la gara prese subito una direzione precisa, con tre reti rossoblù già nel primo tempo.Tra i successi larghi va ricordato anche il 3-0 del 1996, con Marulla ad aprire le marcature, l’autorete di Bucaro e il sigillo finale di Tatti.

Il bilancio di Cosenza-Foggia

Il bilancio complessivo dei precedenti giocati a Cosenza è del resto nettamente favorevole ai rossoblù. Prima della partita di domenica, sono 33 le sfide di campionato disputate con il Cosenza padrone di casa. Il bilancio dice di 18 vittorie dei Lupi, 14 pareggi e una sola vittoria del Foggia. Anche il conto delle reti è nettamente dalla parte rossoblù: 63 gol realizzati dal Cosenza e 28 subiti. L’unico successo esterno dei pugliesi risale alla stagione 1963/64, quando il Foggia si impose per 3-1. Da allora non è più riuscito a vincere una gara di campionato sul campo del Cosenza. Negli ultimi confronti casalinghi sono arrivati il 2-2 del 2014, l’1-0 del 2016, il 2-2 del 2017, il 2-0 del 2018 e l’1-0 dello scorso 4 aprile, deciso dalla rete di Ciotti.