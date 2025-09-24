Un Cosenza vincente e convincente. I Lupi della Sila superano lo scoglio Giugliano nella sesta giornata del campionato di Serie C, girone C. La formazione di Buscè, reduce dal pari esterno contro la Casertana, offre una prestazione positiva sia nel primo che nel secondo tempo.

La differenza sta nei numeri: nella prima frazione Florenzi e compagni sono stati poco precisi, ma nella ripresa hanno sfruttato al massimo le occasioni create magistralmente sulla fascia sinistra grazie al piede vellutato di capitan D’Orazio.

La squadra silana dà così continuità ai risultati e si posiziona bene in classifica, consolidando un posto nella zona playoff. Certo, siamo solo all’inizio e il campionato è lungo, ma le premesse ci sono tutte per disputare una stagione da protagonista.

Il Cosenza visto contro il Giugliano ha senza dubbio soddisfatto i tifosi presenti: non solo trame di gioco, ma anche tanta intensità, cosa tutt’altro che scontata considerando la gara dispendiosa contro i Falchetti di Coppitelli.

Ora, con una vittoria in più in cascina, la testa della squadra è già rivolta al prossimo impegno: la sfida contro il Siracusa, partita da vincere per avvicinarsi alle posizioni di alta classifica.