Turno infrasettimanale in serie C. Il Cosenza di Antonio Buscè sfida il Giugliano nella sfida interna del “Marulla” davanti a pochi intimi. I Lupi della Sila intendono centrare i tre punti dopo il pari esterno contro la Casertana. Una partita dove i rossoblù silani avrebbero probabilmente meritato di portare a casa l’intera posta in palio. Di seguito, le formazioni ufficiali.

COSENZA (4-3-3): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, D’Orazio; Kouan, Langella, Garritano; Florenzi, Mazzocchi, Cannavò. In panchina: Pompei, Barone, Contiero, Dalle Mura, Ricciardi, Ragone, Achour, Rocco, Arioli, Randazzo, Mazzulla, Novello. All.: Buscè
GIUGLIANO (4-4-2): Russo; D’Avino, Caldore, Del Fabro, Vaglica; Borello, Zammarini, Prezioso, D’Agostino; Oliveira Prado, Nepi. In panchina: Bolletta, De Rosa, Niambe, Esposito, Forciniti, Lops, Peluso, Milan. All.: Cudini
ARBITRO: Antonio Di Reda di Molfetta
MARCATORI: 
NOTE: Spettatori: Espulsi: Ammoniti: Angoli: 0-2. Recupero:

16:56

Russo decisivo su Mazzocchi

Mazzocchi, sempre lui, si rende pericoloso al 21' del primo tempo con una conclusione ravvicinata ma Russo, portiere del Giugliano, si fa trovare pronto parendo il tiro.

16:40

Florenzi indemoniato

Florenzi attivo nelle prime fasi di gioco. Il giocatore sardo prova la via del gol dalla distanza ma le due conclusioni finiscono alte sulla traversa.

16:38

Mazzocchi subito pericoloso

In avvio di match Cosenza subito in attacco con Mazzocchi che, lanciato dalla difesa, si trova a tu per tu con Russo ma il portiere del Giugliano anticipa l'attaccante, uscendo dall'area piccola.

16:32

Squadre in campo

Cosenza e Giugliano in campo per iniziare la sesta partita del loro campionato di serie C. Buscè schiera dal primo minuto Cannavò, preferito a Ricciardi. Tra gli ospiti esordio stagionale per Vaglica, scuola Parma.