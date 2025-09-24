Le scelte di Buscè per la sfida interna contro la formazione campana. I Lupi della Sila vogliono centrare i tre punti dopo il pari esterno contro la Casertana
Cosenza calcio in campo per il riscaldamento prima del match contro il Giugliano
Turno infrasettimanale in serie C. Il Cosenza di Antonio Buscè sfida il Giugliano nella sfida interna del “Marulla” davanti a pochi intimi. I Lupi della Sila intendono centrare i tre punti dopo il pari esterno contro la Casertana. Una partita dove i rossoblù silani avrebbero probabilmente meritato di portare a casa l’intera posta in palio. Di seguito, le formazioni ufficiali.
COSENZA (4-3-3): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, D’Orazio; Kouan, Langella, Garritano; Florenzi, Mazzocchi, Cannavò. In panchina: Pompei, Barone, Contiero, Dalle Mura, Ricciardi, Ragone, Achour, Rocco, Arioli, Randazzo, Mazzulla, Novello. All.: Buscè
GIUGLIANO (4-4-2): Russo; D’Avino, Caldore, Del Fabro, Vaglica; Borello, Zammarini, Prezioso, D’Agostino; Oliveira Prado, Nepi. In panchina: Bolletta, De Rosa, Niambe, Esposito, Forciniti, Lops, Peluso, Milan. All.: Cudini
ARBITRO: Antonio Di Reda di Molfetta
16:56
Russo decisivo su Mazzocchi
Mazzocchi, sempre lui, si rende pericoloso al 21' del primo tempo con una conclusione ravvicinata ma Russo, portiere del Giugliano, si fa trovare pronto parendo il tiro.
16:40
Florenzi indemoniato
Florenzi attivo nelle prime fasi di gioco. Il giocatore sardo prova la via del gol dalla distanza ma le due conclusioni finiscono alte sulla traversa.
16:38
Mazzocchi subito pericoloso
In avvio di match Cosenza subito in attacco con Mazzocchi che, lanciato dalla difesa, si trova a tu per tu con Russo ma il portiere del Giugliano anticipa l'attaccante, uscendo dall'area piccola.
16:32
Squadre in campo
Cosenza e Giugliano in campo per iniziare la sesta partita del loro campionato di serie C. Buscè schiera dal primo minuto Cannavò, preferito a Ricciardi. Tra gli ospiti esordio stagionale per Vaglica, scuola Parma.