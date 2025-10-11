Il Presidente è passato dallo stadio “San Vito – Marulla“ dove la squadra ha effettuato la rifinitura in vista della partita di domani contro l’Atalanta U23

Visita, a sorpresa di Eugenio Guarascio, che stamattina ha salutato ed incitato i calciatori del Cosenza, mister Buscè ed il suo staff tecnico in vista della gara di domani con l’Atalanta U23.

Le parole di Guarascio

Il Presidente onorario del Cosenza ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club rossobù. Queste le sue parole: «Continuare a lavorare con umiltà e con la determinazione che abbiamo dimostrato in questo avvio di campionato: questa è la strada che dobbiamo continuare a seguire, con concentrazione e concretezza».