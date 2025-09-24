Sono 24 i calciatori del Cosenza convocati per la gara di oggi pomeriggio contro il Giugliano: inizio alle ore 18,30
PHOTO
Il Cosenza ha diramato la lista dei calciatori convocati per la gara di oggi pomeriggio contro il Giugliano e valevole per la 6^ giornata di campionato. Mister Buscè ritrova due elementi che certamente potrebbero essere utili a gara in corso: Begheldo e Contiero. Il secondo, in particolare, è alla sua prima convocazione stagionale dopo l’infortunio muscolare di agosto che lo ha tenuto fermo in questa prima parte di stagione. Ancora out Contiliano, Ferrara ed il lungodegente Kourfalidis. Prima convocazione in assoluto per due giovanissimi della Primavera: il centrocampista Mazzulla e l’attaccante Randazzo.
L’elenco dei convocati del Cosenza
Portieri (2):
22 Vettorel
1 Pompei
Difensori (8):
2 Cimino
3 Barone
6 Dalle Mura
11 D’Orazio
16 Ricciardi
17 Caporale
26 Dametto
32 Rocco
Centrocampisti (10):
4 Begheldo
5 Contiero
7 Cannavò
10 Garritano
21 Ragone
28 Kouan
29 Arioli
34 Florenzi
71 Mazzulla
77 Langella
Attaccanti (4):
23 Achour
30 Mazzocchi
66 Randazzo
99 Novello