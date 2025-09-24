Il Cosenza ha diramato la lista dei calciatori convocati per la gara di oggi pomeriggio contro il Giugliano e valevole per la 6^ giornata di campionato. Mister Buscè ritrova due elementi che certamente potrebbero essere utili a gara in corso: Begheldo e Contiero. Il secondo, in particolare, è alla sua prima convocazione stagionale dopo l’infortunio muscolare di agosto che lo ha tenuto fermo in questa prima parte di stagione. Ancora out Contiliano, Ferrara ed il lungodegente Kourfalidis. Prima convocazione in assoluto per due giovanissimi della Primavera: il centrocampista Mazzulla e l’attaccante Randazzo.

L’elenco dei convocati del Cosenza

Portieri (2):

22 Vettorel

1 Pompei

Difensori (8):

2 Cimino

3 Barone

6 Dalle Mura

11 D’Orazio

16 Ricciardi

17 Caporale

26 Dametto

32 Rocco

Centrocampisti (10):

4 Begheldo

5 Contiero

7 Cannavò

10 Garritano

21 Ragone

28 Kouan

29 Arioli

34 Florenzi

71 Mazzulla

77 Langella

Attaccanti (4):

23 Achour

30 Mazzocchi

66 Randazzo

99 Novello