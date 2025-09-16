Tredici cartellini gialli, più il rosso diretto a Garritano contro la Salernitana, fanno del Cosenza la squadra più “cattiva” di tutto il Girone C di Serie C dopo le prime 4 giornate di campionato. I lupi devono sicuramente lavorare sotto questo aspetto. A lungo andare, ovviamente, c’è il rischio di ricorrere a squalifiche che, vedi lo stesso Garritano, rendono poi la vita difficile a Buscè.

Diciannove cartellini con la Coppa Italia

Se al dato del campionato, sommiamo anche quello della Coppa Italia, il numero di cartellini dei rossoblù peggiora ancora da più e da 14 si sale a 19. La media è di 3,8 tarjeta a partita. Un numero notevole e quasi equamente distribuito. Finora i lupi hanno preso 5 cartellini gialli a Monopoli in Coppa, poi 3 in campionato sempre in Puglia. Tre con la Salernitana, uno dei quali però rosso, 4 sia nel derby contro il Crotone, che contro il Catania domenica scorsa. Ad “inseguire” il Cosenza in questa speciale graduatoria, ci sono Casarano con 12 cartellini e Giugliano con 11.