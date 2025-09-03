Il Cosenza ha ripreso ieri a lavorare dopo il ko subìto contro la Salernitana ed in vista del derby di Crotone . Allo “Scida” mister Antonio Buscè dovrà rinunciare a Luca Garritano per squalifica. Al cosentino il tecnico campano ha affidato la regia in queste prime tre uscite ufficiali. All'inizio facendo di necessità virtù. Poi però, soprattutto grazie all'impegno ed adattabilità dell'ex Frosinone , la conferma è arrivata in maniera convinta, vista la prova molto positiva di Monopoli alla 1^ di campionato.

Langella in rampa di lancio