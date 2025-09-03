La squalifica del numero 10 del Cosenza, costringerà Buscè ad accelerare nell'inserimento dell'ultimo arrivato Christian Langella
Tutti gli articoli di Cosenza Calcio
PHOTO
Il Cosenza ha ripreso ieri a lavorare dopo il ko subìto contro la Salernitana ed in vista del derby di Crotone . Allo “Scida” mister Antonio Buscè dovrà rinunciare a Luca Garritano per squalifica. Al cosentino il tecnico campano ha affidato la regia in queste prime tre uscite ufficiali. All'inizio facendo di necessità virtù. Poi però, soprattutto grazie all'impegno ed adattabilità dell'ex Frosinone , la conferma è arrivata in maniera convinta, vista la prova molto positiva di Monopoli alla 1^ di campionato.
Langella in rampa di lancio
Il rosso subìto nei minuti di recupero domenica sera però, costringerà Garritano allo stop. Ed ecco che allora l'ultimo arrivato, Christian Langella , diventa già imprescindibile per il 3-5-2 di Buscè . Il classe 2000 è in buonissima forma fisica. Ha giocato 180 minuti nei primi due impegni nel campionato del Rimini e le uniche difficoltà saranno quelle di dover prendere in mano le redini di una squadra dopo pochissimi allenamenti. A lui il Cosenza affiderà le chiavi del centrocampo in un derby che è già diventato importantissimo.