Venerdì 13 febbraio incontro a Palazzo dei Bruzi tra il sindaco Caruso e una delegazione del tifo organizzato. Sul tavolo crisi societaria e risultati deludenti

Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, incontrerà venerdì 13 febbraio alle ore 11, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, una delegazione ristretta della tifoseria rossoblù. All’incontro parteciperanno i rappresentanti della Curva Sud, della Curva Nord dello stadio “San Vito–Gigi Marulla” e del Centro Coordinamento Club, insieme alla stampa sportiva, invitata a seguire i lavori.

La riunione nasce da una richiesta esplicita degli ultras e arriva in un momento particolarmente delicato per il Cosenza Calcio: da un lato una situazione societaria definita ormai «insostenibile», dall’altro una serie di risultati negativi in campionato che hanno generato malcontento crescente tra i tifosi.

L’amministrazione comunale intende ascoltare direttamente le preoccupazioni della piazza, consapevole che la squadra non rappresenta solo un interesse sportivo, ma un patrimonio identitario per l’intera città. «La passione rossoblù ha radici profonde e merita ben altro destino», viene sottolineato nel comunicato diffuso dal Comune.

L’incontro di venerdì sarà dunque un momento di confronto aperto tra istituzioni e tifo organizzato, con al centro il futuro del club e le possibili azioni da intraprendere per evitare ulteriori fratture tra società, squadra e territorio. Un passaggio che potrebbe segnare l’avvio di una presa di responsabilità collettiva, in un momento in cui la città chiede chiarezza, stabilità e rispetto per la propria storia sportiva.