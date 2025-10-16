Dopo undici anni e mezzo il Cosenza ritrova sulla propria strada il Sorrento. L’ultima volta infatti fu nella stagione 2013/2014 in Lega Pro Seconda Divisione. Ad imporsi furono i campani per 1-0 grazie al gol di Musetti. I precedenti in terra campana sorridono al Sorrento che in 13 gare disputate ha vinto 8 volte, pareggiato 4 e perso 2. L’ultimo cin cin dei lupi risale al 1987 (0-1 gol di Giansanti su rigore), mentre l’altro successo è del 1980 (0-2 con i gol di Tucci e Liguori).

Il Sorrento oggi

Oggi il Sorrento è una squadra che punta alla salvezza. In panchina c’è Mirko Conte che dopo l’annata, non terminata, sulla panchina della Turris, vista l’esclusione anticipata dei corallini, è rimasto comunque in Campania. Finora, in 9 partite di campionato disputate, i rossoneri hanno totalizzato 10 punti frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 3 ko. I due successi sono maturati entrambi nelle ultime 2 trasferte. Tutti e due per 0-1: prima a Giugliano e poi a Siracusa. Il Sorrento sta attraversando il miglior momento stagionale visto che è imbattuto da ormai 5 partite e non prende gol da 3.

Tra le fila della squadra campana, che per indisponibilità del proprio terreno di gioco disputa le proprie gare interne al “Viviani” di Potenza, c’è anche un ex. Si tratta dell’esterno sinistro Luca Crecco (nella foto) che giocò con il Cosenza nella seconda parte della stagione 2020/21, quella nella quale i lupi retrocessero sul campo ma vennero riammessi in Serie B dopo il fallimento del Chievo Verona. Per Crecco, classe 1995, 16 presenze, un gol e due assist nella sua sfortunata esperienza in Calabria.