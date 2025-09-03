Nonostante qualche incertezza di troppo in queste due prime giornate di campionato, il Cosenza conferma la piena fiducia a Thomas Vettorel. Lo fa bloccando la trattativa per l’ingaggio di un altro portiere. L’area tecnica aveva infatti valutato la possibilità di ingaggiare anche un altro estremo difensore d’esperienza, in considerazione che, oltre a Vettorel, gli altri portieri di prima squadra sono i giovanissimi Pompei e Rantuccio, rispettivamente classe 2006 e, addirittura, 2009.

Stop alla trattativa con Avella

Il portiere da ingaggiare era stato individuato in Michele Avella. Il classe 2000, dopo il fallimento del Brescia, è rimasto svincolato ed i direttori Lupo e Roma, avevano già imbastito la trattativa per portarlo a Cosenza. Oggi però è arrivato il dietrofront. Con la società rossoblù che ha deciso di non affondare il colpo e di andare avanti con Vettorel primo portiere, Pompei secondo e Rantuccio terzo. A meno di non impossibili ripensamenti, fino a gennaio, sarà così.