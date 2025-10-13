Una delle poche cose positive di ieri per il Cosenza è certamente il primo gol tra i professionisti di Sofiane Achour. Il classe 2005 ha gonfiato la rete di Vismara dopo due minuti dal suo ingresso in campo.

Dalla Francia al Cagliari

Attaccante dal doppio passaporto francese ed algerino, Achour è in Italia dall’estate del 2022. E’ stato il Cagliari a portarlo nel Belpaese quando aveva solo 17 anni prelevandolo dall’Angers su intuizione del Direttore Sportivo Pierluigi Carta. In rossoblù gioca dapprima con la formazione Under 18 e nella stagione 2022/2023 mette a segno 14 gol in 21 presenze, iniziando a farsi vedere anche in Primavera dove approda ufficialmente nella stagione successiva, con Fabio Pisacane in panchina. L’attuale allenatore del Cagliari gli dà fiducia anche con i più grandi ed Achour in due stagioni segna 16 gol in 62 presenze complessive, condite anche da 5 assist. La sua annata migliore è la scorsa dove con gli isolani vince una storica Coppa Italia in finale contro i Milan.

Arrivo al Cosenza

In estate Achour ha deciso di recidere il cordone ombelicale con il Cagliari e la Sardegna, accettando l’offerta pervenuta dal Cosenza e dalla Serie C per provare a diventare grande. I rossoblù ci hanno puntato in maniera decisa visto il biennale con opzione per altri 12 mesi che gli hanno fatto firmare. Achour ha mostrato subito una buona personalità. E dopo l’assist fornito a Ricciardi contro il Giugliano, ieri ha trovato la sua prima gloria personale. Non male in 7 presenze complessive spalmate in 76 minuti totali. Un gol, quello di ieri, che non ha portato punti ma che sicuramente servirà a far credere ancora di più in se stesso al giovane attaccante.