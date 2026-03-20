Il match è in programma alle ore 14,30 allo Stadio San Vito-Marulla. L’ordinanza è generata da motivi di ordine pubblico ed è finalizzata a disciplinare la viabilità

La Polizia Municipale, per la partita Cosenza-Latina, valevole per il campionato di serie C, in programma domenica 22 Marzo, alle ore 14,30, allo Stadio San Vito-Marulla, ha emanato un’ordinanza per motivi di ordine pubblico e per disciplinare la viabilità intorno alla zona interessata dall’evento sportivo.

Il provvedimento della Polizia Municipale è motivato, inoltre, con la necessità di ottemperare alla richiesta, da parte della Questura, di adottare una specifica regolamentazione della circolazione stradale su Viale Magna Grecia. La Polizia Municipale ha pertanto istituito, per domenica 22 Marzo, al fine di contemperare le esigenze di ordine pubblico e sicurezza e, contestualmente, di garantire il regolare svolgimento dell’attività sportiva: il divieto di transito, veicolare e pedonale, dalle ore 12,00 alle ore 18,00, e comunque fino a cessate esigenze su

VIALE MAGNA GRECIA

VIA G.FORMOSO, nel tratto compreso tra via Veterani dello Sport e viale Magna Grecia.

Il Responsabile del Servizio, sentito il Dirigente per l’ordine pubblico della Questura di Cosenza, potrà anticipare e/o prolungare gli orari di chiusura delle strade istituiti con il provvedimento della Polizia Municipale, in base a sopraggiunte e imprevedibili necessità di ordine pubblico, sicurezza, variazione dei flussi di traffico e altre contingenze.

La Polizia Municipale consiglia i seguenti percorsi alternativi: