Nel secondo turno playoff del girone, al Cosenza si aggiungono le tre squadre vincenti del primo turno. Le quattro partecipanti vengono ordinate in base alla classifica finale della regular season: la migliore affronta in casa la peggiore, mentre le altre due si incrociano tra loro. In caso di parità al termine dei 90 minuti, passa la squadra meglio piazzata in campionato. Per il Cosenza, quindi, il vantaggio del “Marulla” e quello del piazzamento rappresentano due fattori tutt’altro che secondari.

I precedenti contro le possibili avversarie

Il nome dell’avversaria uscirà dal primo turno. I lupi potrebbero ritrovarsi davanti una tra Atalanta U23, Audace Cerignola, Monopoli e Casarano. Tra di loro c’è chi ha fatto soffrire il Cosenza, chi è stato battuto due volte e chi ha lasciato una ferita ancora fresca. Partendo dall’Atalanta U23, il bilancio stagionale non sorride ai rossoblù. All’andata, al “Marulla”, i bergamaschi vinsero 2-1: vantaggio di Misitano, pareggio di Achour e beffa finale firmata Simonetto in pieno recupero. Una sconfitta pesante per il modo in cui maturò, con il Cosenza colpito proprio quando sembrava aver rimesso in piedi la partita. Al ritorno, a Caravaggio, arrivò invece uno 0-0, gara bloccata e senza reti. Completamente diverso il discorso con l’Audace Cerignola. I pugliesi sono stati una delle avversarie più “redditizie” del campionato rossoblù. All’andata, al “Monterisi”, il Cosenza vinse 2-1 ribaltando il gol iniziale di Emmausso, allora in maglia gialloblù, con le reti di Kouan e Florenzi. Al ritorno, al “Marulla”, arrivò un 3-0 netto: Moretti aprì la strada, Garritano la mise al sicuro, Achour la chiuse nel recupero. Il Monopoli, invece, è la squadra che in stagione ha creato più problemi ai Lupi tra le possibili avversarie. Alla prima giornata finì 2-2 al “Veneziani”: Florenzi portò avanti il Cosenza, poi Imputato e Tirelli ribaltarono il punteggio, prima del pari di Mazzocchi nella ripresa. Al ritorno, però, arrivò una delle sconfitte interne più amare della stagione: 0-2 al “Marulla”, con i gol di Fall e Dudic.

Infine il Casarano, avversario dal doppio volto. Al “Marulla” il Cosenza giocò una delle partite più convincenti del suo campionato, vincendo 4-1: autorete di D’Alena, poi Ricciardi, Cannavò e Achour a firmare il successo, con Chiricò in gol per i salentini. Nel ritorno al “Capozza”, però, la storia cambiò: 2-1 per il Casarano, doppietta di Chiricò e rete di Cannavò utile solo a riaprire la gara. A decidere chi andrà alla fase nazionale sarà una sola partita, dentro il “Marulla”, con il Cosenza chiamato a sfruttare ciò che si è guadagnato in mesi di rincorsa: giocare in casa e avere due risultati su tre.