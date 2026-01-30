Linea giovane per la difesa del Cosenza. I lupi hanno individuato il rinforzo per il reparto in Nicola Pintus. Si tratta di un classe 2005 di proprietà del Cagliari, squadra con la quale è stabilmente aggregato in prima squadra da inizio anno e con la quale ha esordito in Serie A nella passata stagione contro il Venezia.

Trasferimento in prestito

Pintus è pronto a legarsi al Cosenza in prestito fino a fine stagione ed a mettersi a disposizione di mister Antonio Buscè fin da subito. La partenza di Dalle Mura, quindi, sarà sopperita dall’ingaggio non più di un profilo esperto come quelli cercati finora (Moretti della Triestina su tutti), ma con quello di un giovane che completerà il reparto di difensori centrali con Dametto, Caporale e, all’occorrenza, anche D’Orazio come domenica scorsa a Catania.