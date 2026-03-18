Il panorama politico di Castrovillari entra nel vivo in vista delle prossime consultazioni amministrative. Il cantiere del centrosinistra, attivo ormai da settimane per definire i dettagli di un programma elettorale ambizioso, ha ufficializzato lo stato dell'arte riguardante la scelta del leader. In un’ottica di trasparenza verso l’elettorato, le forze della coalizione (Democratici per Castrovillari, Partito Democratico e Progressisti) hanno reso noto che il confronto interno ha prodotto tre profili di spessore, pronti a contendersi o a convergere verso la carica di Primo Cittadino.

I nomi sul tavolo, presentati rigorosamente in ordine alfabetico, sono quelli di Ernesto Bello, Nicola Di Gerio e Pasquale Pace. Si tratta di tre figure che, pur portando in dote peculiarità e sfumature caratteriali differenti, si riconoscono in un solido senso di appartenenza a un progetto comune. I tre candidati , ai diversi tavoli tecnici, stanno tracciando le linee guida per il prossimo quinquennio amministrativo, con l'obiettivo di individuare le personalità più idonee a interpretare le istanze del territorio.La parola d’ordine all’interno della coalizione sembra essere "coesione". La strategia comunicativa e politica del gruppo punta tutto sulla solidità di una squadra che vede nell’armonia interna la garanzia per un’azione di governo efficace. La scelta definitiva tra i tre papabili non sarà frutto di uno scontro, bensì di una sintesi ragionata, basata sulla capacità di fare squadra e sulla condivisione di un metodo che metta al bando i personalismi a favore del bene collettivo.

Un punto fermo del progetto è l'assoluto rifiuto dell'improvvisazione. I referenti del centrosinistra sottolineano come la complessità della macchina amministrativa odierna richieda competenze tecniche, esperienza maturata sul campo e una profonda conoscenza dei procedimenti burocratici. In un contesto dove spesso prevalgono gli slogan elettorali, la coalizione rivendica un approccio basato sull'affidabilità e sulla serietà, elementi ritenuti imprescindibili per gestire le problematiche quotidiane di una città come Castrovillari. Il percorso verso le urne resta comunque dinamico e inclusivo. Nonostante la struttura portante sia già definita, il perimetro del centrosinistra rimane permeabile a nuovi ingressi per tutte quelle forze civiche e politiche che, condividendo rigore metodologico e obiettivi programmatici, intendano contribuire a una proposta di governo che punta a fare dell'unità la propria forza d'urto elettorale.