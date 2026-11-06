Flavio Stasi parla in esclusiva a LaC dopo la revoca dei domiciliari: la sofferenza della famiglia, il sostegno ricevuto e il giudizio sull’operazione antimafia.

«Sono stati dei giorni interminabili, giorni bui, molto bui, pieni di sofferenza, ma anche e soprattutto di incertezze». Flavio Stasi racconta così, in una dichiarazione esclusiva a LaC, intervenendo a “Dietro i fatti”, dopo la revoca degli arresti domiciliari, il periodo vissuto insieme alla sua famiglia. Il sindaco di Corigliano-Rossano parla dello smarrimento provato durante la restrizione e, nello stesso intervento, ribadisce il proprio sostegno all’operazione contro la criminalità organizzata nel suo territorio.

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Antonio Alizzi
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«Io comunque ero e resto e sarò sempre contento e grato per l’operazione contro la criminalità organizzata che è stata fatta nel mio territorio, a prescindere da quello che mi è accaduto personalmente», afferma.

«Ti mancano proprio i punti di riferimento»

Nel racconto di Stasi, il peso dei giorni trascorsi ai domiciliari è legato soprattutto all’incertezza. «Ti mancano proprio i punti di riferimento e forse questa è la cosa più brutta, sinceramente, soprattutto per chi passa la propria vita con determinati punti di riferimento».

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La revoca ha segnato per lui e per i suoi familiari un passaggio importante. Il sindaco ricorda di avere ribadito anche alla famiglia e agli avvocati la propria gratitudine per l’azione contro la criminalità organizzata, distinguendola dalla vicenda che lo ha coinvolto personalmente.

Il giudizio sull’ordinanza e gli approfondimenti futuri

Stasi esprime soddisfazione per il provvedimento del gip Fabiana Giacchetti, che considera «molto chiaro nei contenuti». Un giudizio che accompagna alla volontà di rinviare a un momento successivo la discussione sulle ragioni di quanto accaduto.

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Matteo Lauria
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«Ora ci sarà tempo per discutere del perché alcune cose sono accadute, saranno approfondite come è giusto che sia», dichiara, senza entrare nel dettaglio degli aspetti che intende affrontare.

Il ringraziamento a Corigliano-Rossano e alla Calabria

Una parte centrale dell’intervento è dedicata alle persone che gli hanno manifestato sostegno. Stasi riferisce di avere ricevuto, insieme alla famiglia, «una solidarietà, una vicinanza, una fiducia incredibile da parte della comunità di Corigliano-Rossano», ma anche dal resto della Calabria e da persone lontane. «Questo mi ha sorretto, ci ha sorretto, mi riempie d’orgoglio», conclude.