Record di reti stagionali in campionato eguagliato per Simone Mazzocchi con la maglia del Cosenza. La differenza in confronto alle altre stagione è che il numero di gol, quattro, è stato raggiunto il 28 di settembre, dopo 7 giornate di campionato. Negli scorsi anni i 4 gol segnati, sia nel 2023/24 (dove a fine anno arrivò a 5 grazie al gol contro il Sassuolo in Coppa Italia) che nel 2024/25, è stato raggiunto al termine di una stagione intera. Certo, negli anni scorsi il torneo era quello di Serie B mentre oggi si parla di un livello inferiore come la Serie C, ma Mazzocchi ha ancora praticamente tutto il campionato per potersi migliorare.

Mai così decisivo

E dire che il numero 30 del Cosenza non è mai stato un vero e proprio uomo d’area. Più che altro però il suo spirito di sacrificio gli ha permesso di disimpegnarsi in ogni posizione offensiva della prima linea cosentina negli anni scorsi. Ben lo conoscono, ad esempio, Fabio Caserta e William Viali. Grazie alla duttilità di Mazzocchi, entrambi, nell’anno condiviso di Cosenza, hanno potuto schierare squadre super offensive, visto che a correre ci ha sempre pensato il classe 1999. Sulla bilancia, di contro, spesso la poca lucidità e presenza proprio in area avversaria, quando Mazzocchi arrivava stremato. Oggi invece, giocando da unico riferimento offensivo, tutto questo viene meno. Mazzocchi in area avversaria sta dimostrando un killer instinct sconosciuto a queste latitudini. Finora, sommando anche l’assist di Monopoli per Florenzi, ha partecipato al 38% dei gol del Cosenza (5 su 13) Ieri ha deciso la gara di Siracusa con un gol di rara bellezza, con un movimento tipico, per chi lo ricorda, del Principe Diego Alberto Milito. In una gara molto particolare per lui che poche ore prima ha perso la nonna alla quale era legatissimo. Ha però voluto lo stesso fortemente giocare ed è stato decisivo anche ieri. Per se stesso, per sua nonna, ma soprattutto per il bene di questo Cosenza nel quale è sempre più protagonista.