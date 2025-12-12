Simone Mazzocchi si è fatto male alla spalla sinistra durante la gara contro il Foggia ed ha subìto una ricaduta una settimana fa contro il Picerno

Arrivano novità per quel che riguarda Simone Mazzocchi. L’attaccante infatti si è recato in un centro specialistico al nord Italia per sottoporsi oggi ad una visita alla spalla sinistra infortunata. In casa Cosenza si attende con impazienza l’esito per poter capire il da farsi.

Due opzioni per il futuro

Le scelte, com’è noto, sono due. Giocare limitando i contrasti e con il rischio di farsi nuovamente male, così com’è successo con il Picerno, praticamente ad ogni contrasto, oppure affidarsi ad un intervento chirurgico. In quel caso per l’attaccante classe 1998 la stagione sarebbe praticamente finita visto che lo stop è almeno di 3 mesi.