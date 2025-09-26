Archiviata la pratica Giugliano, è iniziata in casa Cosenza la missione Siracusa. Domenica alle 17,30 le due squadre scenderanno in campo alle 17,30 per la 7^ giornata di campionato. I siciliani proprio mercoledì, nel turno infrasettimanale, sono riusciti a centrare i loro primi punti in classifica, grazie alla vittoria in rimonta per 2-1 sul Potenza.

Vittoria in trasferta cercasi

Il Cosenza invece, con 9 punti, è saldamente in zona playoff, in serie positiva da 4 partite ed alla ricerca del primo successo lontano da casa. I rossoblù finora hanno sempre pareggiato in campionato nelle gare in trasferta: 2-2 a Monopoli, 0-0 a Crotone, 1-1 a Caserta. La partite del “De Simone” sembra alla portata degli uomini di Buscè per riallacciare un filo con la vittoria in trasferta che, tra Serie B e Serie C, i rossoblù non hanno mai trovato nel 2025. L’ultimo cin cin risale quasi ad un anno fa, alla vittoria per 2-3 in casa del Brescia del 9 novembre 2024. Guai a sottovalutare l’avversario, anche in questo caso, ma certamente i rossoblù partiranno con i favori del pronostico.