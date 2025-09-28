Contro il Siracusa si va verso la conferma della squadra che mercoledì ha schiantato il Giugliano. Un solo probabile cambio
Alle 17,30, allo stadio “De Simone” sarà il momento di Siracusa-Cosenza. Le due squadre si sfideranno per la 7^ giornata di campionato. Certamente una gara molto attesa alla quale entrambe arrivano dopo una vittoria nel turno infrasettimanale.
La probabile formazione del Cosenza
Per quel che riguarda il Cosenza, conferma quasi totale per uomini e schema così come confermato da Buscè in conferenza stampa. Anche in Sicilia sarà 4-3-3. In porta Vettorel. Difesa confermato con Cimino e D’Orazio esterni, Dametto e Caporale centrali. In mezzo al campo regia affidata a Langella. Con lui Kouan e Garritano le due mezzali. In attacco Mazzocchi punta centrale, Florenzi parte da sinistra, mentre a destra è ballottaggio tra Cannavò e Ricciardi, con quest’ultimo favorito a riprendersi una maglia da titolare.
L’elenco dei convocati del Cosenza
Sono 24 i convocati di mister Buscè. Nell’elenco, a sorpresa, compare anche Ferrara, che al massimo andrà in panchina. Ecco l’elenco completo.
Portieri (2):
22 Vettorel
1 Pompei
Difensori (9):
2 Cimino
3 Barone
6 Dalle Mura
11 D’Orazio
16 Ricciardi
17 Caporale
26 Dametto
32 Rocco
33 Ferrara
Centrocampisti (10):
4 Begheldo
5 Contiero
7 Cannavò
10 Garritano
21 Ragone
28 Kouan
29 Arioli
34 Florenzi
71 Mazzulla
77 Langella
Attaccanti (3):
23 Achour
30 Mazzocchi
99 Novello