Alle 17,30, allo stadio “De Simone” sarà il momento di Siracusa-Cosenza. Le due squadre si sfideranno per la 7^ giornata di campionato. Certamente una gara molto attesa alla quale entrambe arrivano dopo una vittoria nel turno infrasettimanale.

La probabile formazione del Cosenza

Per quel che riguarda il Cosenza, conferma quasi totale per uomini e schema così come confermato da Buscè in conferenza stampa. Anche in Sicilia sarà 4-3-3. In porta Vettorel. Difesa confermato con Cimino e D’Orazio esterni, Dametto e Caporale centrali. In mezzo al campo regia affidata a Langella. Con lui Kouan e Garritano le due mezzali. In attacco Mazzocchi punta centrale, Florenzi parte da sinistra, mentre a destra è ballottaggio tra Cannavò e Ricciardi, con quest’ultimo favorito a riprendersi una maglia da titolare.

L’elenco dei convocati del Cosenza

Sono 24 i convocati di mister Buscè. Nell’elenco, a sorpresa, compare anche Ferrara, che al massimo andrà in panchina. Ecco l’elenco completo.

Portieri (2):

22 Vettorel

1 Pompei

Difensori (9):

2 Cimino

3 Barone

6 Dalle Mura

11 D’Orazio

16 Ricciardi

17 Caporale

26 Dametto

32 Rocco

33 Ferrara

Centrocampisti (10):

4 Begheldo

5 Contiero

7 Cannavò

10 Garritano

21 Ragone

28 Kouan

29 Arioli

34 Florenzi

71 Mazzulla

77 Langella

Attaccanti (3):

23 Achour

30 Mazzocchi

99 Novello