Oltre al lungodegente Kourfalidis nel Cosenza mancheranno anche Arioli e Begheldo. La formazione titolare di mister Buscè non cambierà di molto in confronto a quella delle ultime settimane. Gi unici due cambi dovrebbe essere quello tra Florenzi e Cannavò e quello tra D’Orazio e Ferrara.

La probabile formazione del Cosenza

Ecco quindi, nell’ormai collaudato 4-3-3, Vettorel in porta, Cimino e D’Orazio esterni, con Dametto e Caporale al centro. In mezzo al campo Kouan, Langella e Garritano. In prima linea Florenzi e Ricciardi ai lati del capocannoniere della squadra Simone Mazzocchi, autore di 4 reti, ed ex della gara, visto che è un prodotto del settore giovanile dell’Atalanta, che fino all’estate del 2024 ne ha detenuto il cartellino.

L’elenco dei 25 convocati del Cosenza

Portieri:
22 Vettorel
1 Pompei

Difensori:
2 Cimino
3 Barone
6 Dalle Mura
11 D'Orazio
16 Ricciardi
17 Caporale
26 Dametto
32 Rocco
33 Ferrara

Centrocampisti:
5 Contiero
7 Cannavò
10 Garritano
19 Contiliano
21 Ragone
28 Kouan
34 Florenzi
71 Mazzulla
77 Langella

Attaccanti:
23 Achour
30 Mazzocchi
99 Novello
9 Beretta