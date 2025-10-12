Buscè recupera Contiliano e con l’ultimo arrivato Beretta avrà un’alternativa in più in avanti già da domani per la gara contro l’Atalanta U23. Ma la formazione titolare cambierà di poco
Oltre al lungodegente Kourfalidis nel Cosenza mancheranno anche Arioli e Begheldo. La formazione titolare di mister Buscè non cambierà di molto in confronto a quella delle ultime settimane. Gi unici due cambi dovrebbe essere quello tra Florenzi e Cannavò e quello tra D’Orazio e Ferrara.
La probabile formazione del Cosenza
Ecco quindi, nell’ormai collaudato 4-3-3, Vettorel in porta, Cimino e D’Orazio esterni, con Dametto e Caporale al centro. In mezzo al campo Kouan, Langella e Garritano. In prima linea Florenzi e Ricciardi ai lati del capocannoniere della squadra Simone Mazzocchi, autore di 4 reti, ed ex della gara, visto che è un prodotto del settore giovanile dell’Atalanta, che fino all’estate del 2024 ne ha detenuto il cartellino.
L’elenco dei 25 convocati del Cosenza
Portieri:
22 Vettorel
1 Pompei
Difensori:
2 Cimino
3 Barone
6 Dalle Mura
11 D'Orazio
16 Ricciardi
17 Caporale
26 Dametto
32 Rocco
33 Ferrara
Centrocampisti:
5 Contiero
7 Cannavò
10 Garritano
19 Contiliano
21 Ragone
28 Kouan
34 Florenzi
71 Mazzulla
77 Langella
Attaccanti:
23 Achour
30 Mazzocchi
99 Novello
9 Beretta