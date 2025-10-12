Buscè recupera Contiliano e con l’ultimo arrivato Beretta avrà un’alternativa in più in avanti già da domani per la gara contro l’Atalanta U23. Ma la formazione titolare cambierà di poco

Oltre al lungodegente Kourfalidis nel Cosenza mancheranno anche Arioli e Begheldo. La formazione titolare di mister Buscè non cambierà di molto in confronto a quella delle ultime settimane. Gi unici due cambi dovrebbe essere quello tra Florenzi e Cannavò e quello tra D’Orazio e Ferrara.

La probabile formazione del Cosenza

Ecco quindi, nell’ormai collaudato 4-3-3, Vettorel in porta, Cimino e D’Orazio esterni, con Dametto e Caporale al centro. In mezzo al campo Kouan, Langella e Garritano. In prima linea Florenzi e Ricciardi ai lati del capocannoniere della squadra Simone Mazzocchi, autore di 4 reti, ed ex della gara, visto che è un prodotto del settore giovanile dell’Atalanta, che fino all’estate del 2024 ne ha detenuto il cartellino.

L’elenco dei 25 convocati del Cosenza

Portieri:

22 Vettorel

1 Pompei

Difensori:

2 Cimino

3 Barone

6 Dalle Mura

11 D'Orazio

16 Ricciardi

17 Caporale

26 Dametto

32 Rocco

33 Ferrara

Centrocampisti:

5 Contiero

7 Cannavò

10 Garritano

19 Contiliano

21 Ragone

28 Kouan

34 Florenzi

71 Mazzulla

77 Langella

Attaccanti:

23 Achour

30 Mazzocchi

99 Novello

9 Beretta