C’è un nome nuovo per il calciomercato del Cosenza. E’ quello di Alessandro Silvestro. Si tratta di un esterno destro (uno dei ruoli che i rossoblù stanno cercando), classe 2002, che ha giocato con il Foggia nell’ultima stagione di Serie C. Poi però, a fine anno, considerando i problemi societari dei rossoneri, ha preferito chiedere la rescissione e si è svincolato rimanendo senza squadra.

Silvestro è un prodotto del settore giovanile dell’Inter ed in Serie C ha già maturato diverse esperienze visto che ha giocato anche con Pro Vercelli, Montevarchi e Fiorenzuola. Domenico Roma lo conosce bene avendolo avuto nella passata stagione con il Foggia. Le richieste di ingaggio di Silvestro sono abbastanza alte e si sta lavorando per provare a capire che margini ci sono. C’è la volontà di accelerare al più presto su un profilo che piace e che ha fatto molto bene nella sua esperienza foggiana.