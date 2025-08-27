L’esterno si è svincolato dal Foggia a fine stagione. E’ un classe 2002 prodotto del settore giovanile dell’Inter
C’è un nome nuovo per il calciomercato del Cosenza. E’ quello di Alessandro Silvestro. Si tratta di un esterno destro (uno dei ruoli che i rossoblù stanno cercando), classe 2002, che ha giocato con il Foggia nell’ultima stagione di Serie C. Poi però, a fine anno, considerando i problemi societari dei rossoneri, ha preferito chiedere la rescissione e si è svincolato rimanendo senza squadra.
Silvestro è un prodotto del settore giovanile dell’Inter ed in Serie C ha già maturato diverse esperienze visto che ha giocato anche con Pro Vercelli, Montevarchi e Fiorenzuola. Domenico Roma lo conosce bene avendolo avuto nella passata stagione con il Foggia. Le richieste di ingaggio di Silvestro sono abbastanza alte e si sta lavorando per provare a capire che margini ci sono. C’è la volontà di accelerare al più presto su un profilo che piace e che ha fatto molto bene nella sua esperienza foggiana.