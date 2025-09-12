Il Cosenza Calcio ha reso noto le intitolazioni, vecchie e nuove, per gli spazi del “San Vito – Marulla”, a seguito della Delibera di Giunta del 6 agosto scorso

Lo stadio “San Vito - Gigi Marulla” si arricchisce di nuove intitolazioni, a seguito della Delibera di Giunta comunale n. 137 del 6 agosto, che ha aggiornato l’elenco ufficiale degli spazi dedicati a figure di rilievo per il Cosenza e per lo sport locale.

Nei giorni scorsi è stata completata l’installazione della nuova cartellonistica che rende omaggio a Giuseppe Carci nel Settore Blu Centrale, a Mario e Vincenzo Morelli nel Settore Rosso Nord ed a Raffaele Bruno nel Settore Rosso Sud. Anche il settore stampa porta ora il nome di Emanuele Giacoia, mentre le tribune confermano intitolazioni importanti come quelle a Domenico Reda (Tribuna A Ovest), Giancarlo Rao (Tribuna B Est Coperta) e Francesco Giordano (Tribuna B Est Scoperta).

La Curva Sud ricorda Denis Bergamini, la Curva Nord Massimiliano Catena, e anche le sale interne e la pista atletica hanno trovato nuovi nomi: Giuseppe Baratta nella sala conferenze, Vincenzo D’Atri nella sala RAI e Stefano Grandinetti per la pista atletica.