In attesa dell’ufficialità anche di Dametto, il Cosenza si è allenato questa mattina. Domenica alle 21,00 si torna al “Veneziani” di Monopoli, questa volta per l’esordio in campionato. Sarà una partita difficile contro una squadra che, al contrario dei lupi, è ben oleata in uomini e meccanismi.

Come stanno i nuovi?

Il Cosenza potrà affrontare la partita di domenica con almeno due nuove “cartucce” a disposizione: gli ultimi arrivati Antonio Ferrara e Nicolò Contiliano. Senza dimenticare che certamente sarà cresciuta la condizione anche di Kevin Cannavò e Sofiane Achour (nella foto), entrati solo nella ripresa nella sfida di Coppa Italia persa per 1-0, sempre a Monopoli, domenica scorsa. Tra i primi due, quello che sembra già in palla, è Ferrara, che potrebbe anche trovare un posto dal 1’. Quasi sicuro di una maglia da titolare poi Cannavò che, anche se a corto di preparazione, dopo il suo ingresso in campo, ha rivitalizzato la squadra nel finale di gara.

Niente conferenza stampa

Le domande sulla condizione dei nuovi, non saranno poste direttamente a Buscè, visto che, come comunicato dalla società, in accordo con lo staff tecnico, per questa settimana non ci sarà alcuna conferenza stampa prepartita.