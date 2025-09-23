L’attaccante dei campani ha finora segnato 6 gol in 6 partite ufficiali disputate ed è l’attuale capocannoniere del Girone C di Serie C
Il pericolo numero uno per il Cosenza domani si chiama Alessio Nepi. L’attaccante nativo di Ascoli Piceno, si sta esprimendo come mai aveva fatto prima in carriera ed ha finora messo a segno 6 gol in 6 partite stagionali disputate in questo inizio di stagione con la maglia del Giugliano.
Piede caldo
Ultima squadra ad essere bucata da Nepi è stata la Salernitana sabato scorso. Il gol del centravanti classe 2000 però è stato poi rimontato dai granata che hanno vinto a Giugliano. Ma anche contro il cavalluccio, Nepi ha lasciato il segno. Prima aveva segnato in Coppa Italia contro la Pianese ed in campionato contro Potenza, Picerno (doppietta) e Cavese. Paradossalmente Nepi non ha segnato solo una volta: contro il Foggia, nell’unica vittoria in campionato del Giugliano. Il numero 90 dei campani è un attaccante possente che si disimpegna molto bene spalle alla porta, ma dotato anche di un gran tiro e buona tecnica, visto che spesso, nonostante la mole, è stato schierato attaccante esterno sinistro. In carriera, prima del Giugliano, ha giocato in Serie C anche con Arzignano, Pro Vercelli, Renate, Alessandria, Lecco, Fermana e Fano. La difesa del Cosenza dovrà tenere gli occhi aperti, perché il piede di Nepi è molto caldo e certamente, anche al “San Vito – Marulla”, vorrà lasciare il segno.