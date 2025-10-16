Il Cosenza prepara la gara contro il Sorrento al ‘’Romolo Di Magro’’ di Taverna di Montalto e non al ‘’Sanvito – Marulla’’ come pensato

Cambio di programma in casa Cosenza. Così come annunciato dalla società infatti la squadra si è trasferita al ’’Romolo Di Magro’’ di Taverna di Montalto. L’allenamento di questa mattina si è già svolto lì. Stessa sorte per la rifinitura di domani, in vista della gara contro il Sorrento di sabato pomeriggio che, ricordiamolo, sarà giocata al ’’Viviani’’ di Potenza.

Nessuna conferenza stampa per Buscè

Proprio in virtù dei problemi logistici del trasferimento a Taverna, mister Antonio Buscè non parlerà alla stampa nella consueta conferenza stampa prepartita. La società, sottolineano da Via Conforti, ci tiene a ringraziare l’Asd Academy Montalto Uffugo del Presidente Sergio D’Acri per l’accoglienza e la disponibilità.