Buone notizie per quel che riguarda Baldovino Cimino. Il difensore del Cosenza è stato infatti operato alla clinica “Villa Mafalda” di Roma dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro dello scorso 14 novembre. Ora per il classe 2004 inizierà il lungo periodo di recupero e, quasi sicuramente, si rivedrà in campo nella prossima stagione.

Il saluto social di Cimino

Cimino, tramite il suo profilo Instagram, ha ringraziato tutti per il supporto: “Grazie a tutti per l’affetto e il supporto di queste settimane. Un ringraziamento speciale ai professori Edoardo Monaco, Francesco Bosco a tutto il loro staff per il lavoro impeccabile.

Adesso testa bassa e si lavora per tornare più forte di prima… e nel frattempo tifo i miei compagni ogni giorno.

Jamu lupi!

Ci vediamo presto in campo”