Buscè conferma il 4-3-3 ma cambia interpreti in difesa e in attacco. Intanto si rivede Vettorel trai i pali, poi linea a quattro composta da Cannavò, Dametto, Caporale e Ferrara. In mezzo al campo Langella viene affiancato da Kouan e Garritano. In attacco Ricciardi, Beretta e Mazzocchi.