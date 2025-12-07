Tante sorprese nell’undici iniziale scelto dall’allenatore rossoblù Antonio Buscè nella sfida contro la formazione lucana
Il Cosenza è pronto a riscattare la bruttissima sconfitta contro il Foggia schierando un undici iniziale con tante novità. L’allenatore rossoblù Antonio Buscè mischia le carte e lancia dal primo minuto Beretta che affiancherà Ricciardi e Mazzocchi in attacco. In difesa si rivede Dametto, mentre Ferrara giocherà sulla fascia sinistra. Ecco il tabellino:
COSENZA (4-3-3): Vettorel; Cannavò, Dametto, Caporale, Ferrara; Kouan, Langella, Garritano; Ricciardi, Beretta, Mazzocchi. In panchina: Pompei, Falbo, Barone, Contiero, Dalle Mura, D’Orazio, Contiliano, Ragone, Achour, Rocco, Florenzi, Silvestri, Mazzulla. All: Buscè
PICERNO (4-3-3): Marcone; Gemignani, Frison, Bellodi, Pistolesi; Djibril, Pugliese, Bianchi; Maiorino, Santarcangelo, Cardoni. In panchina: Summa, Esposito, Perri, Veltri, Graziani, Vimercati, Salvo, Baldassin, Ragone. All.: Bertotto.
ARBITRO: Spina di Barletta
MARCATORI:
NOTE: Spettatori: Espulsi: Ammoniti: Pugliese (P) e Langella (C). Angoli: 8-1. Recupero: 1’ pt
17:11
Aumenta il pressing del Cosenza
Cross di Ricciardi, Garritano di prima prova a sorprendere Marcone. Il portiere del Picerno è attento a para agevolmente.
17:09
Ci prova Mazzocchi
Mazzocchi in semi rovesciata prova a mettere in difficoltà Marcone, ma il portiere del Picerno smanaccia in calcio d'angolo.
16:46
Kouan pericoloso
Kouan recupera palla al limite dell'area di rigore del Picerno e calcia in porta, ma il portiere lucano devia in angolo.
16:35
Cosenza, palo di Langella
Prima occasione per il Cosenza. Langella prende il palo sugli sviluppi di un calcio d'angolo.
16:05
Novità importanti in casa rossoblù
Buscè conferma il 4-3-3 ma cambia interpreti in difesa e in attacco. Intanto si rivede Vettorel trai i pali, poi linea a quattro composta da Cannavò, Dametto, Caporale e Ferrara. In mezzo al campo Langella viene affiancato da Kouan e Garritano. In attacco Ricciardi, Beretta e Mazzocchi.
16:04
Come si schiera il Picerno
Bertotto, che da calciatore ha vestito la maglia della Nazionale ma soprattutto quella dell'Udinese, schiera il Picerno con il 4-3-3: Marcone; Gemignani, Frison, Bellodi, Pistolesi; Djibril, Pugliese, Bianchi; Cardoni, Santarcangelo, Maiorino.