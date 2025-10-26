Successo netto al Marulla: i Lupi ritrovano gioco, fiducia e la zona playoff grazie alla doppietta di Ricciardi e al sigillo di Mazzocchi

Il Cosenza vince e convince dopo due prestazioni al di sotto delle aspettative. I Lupi della Sila superano 3-0 il Potenza del verbicarese Pietro De Giorgio e risalgono in classifica: ora la formazione allenata da Antonio Buscè si trova a 19 punti, frutto di cinque vittorie e quattro pareggi.

La gara contro la formazione lucana è stata segnata, senza dubbio, dalla prestazione corale della squadra, che ha permesso a due individualità — Ricciardi e Mazzocchi — di eccellere in fase conclusiva. L’esterno romano ha realizzato una doppietta, entrambe le reti su assist dell’attaccante, che ha poi lasciato il segno anche con il gol del definitivo 3-0. Netta la differenza in campo tra le due squadre: i padroni di casa hanno giocato con cattiveria agonistica, attenzione e voglia di vincere; gli ospiti hanno mostrato qualche buona giocata, ma la qualità dei ragazzi di Buscè ha fatto la differenza in lungo e in largo.

Il Cosenza ha sbloccato il match nella seconda parte del primo tempo e, nella ripresa, è riuscito ad accelerare, velocizzando la manovra e sfruttando le ripartenze dopo ottimi recuperi palla. Una vittoria che dà fiducia e morale: la squadra silana ha tutte le carte in regola per giocarsi la promozione diretta in serie B.

Negli undici titolari non ha meno potenziale rispetto a Catania, Benevento e Salernitana, ma la differenza in un campionato lungo come quello di serie C la fa la panchina. Oggi è tempo di resistere in attesa che la società, a dicembre, inizi a individuare i giocatori giusti per consentire a Buscè di riportare il Cosenza nel calcio che conta.