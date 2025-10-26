Le scelte dei due allenatori per la sfida di oggi pomeriggio nello stadio “San Vito”. I Lupi devono tornare alla vittoria dopo il passo falso contro l’Atalanta Under 23 e il pari esterno contro il Sorrento
Tutti gli articoli di Cosenza Calcio
PHOTO
È tempo di ritornare alla vittoria per il Cosenza di Antonio Buscè che nella sfida odierna contro il Potenza cercherà di riscattare il passo falso contro l’Atalanta Under 23 e il pari ottenuto in trasferta contro il Sorrento. I Lupi della Sila voglio ritornare a sognare e avvicinarsi il più possibile alle posizioni di vertice.
Ecco quindi le scelte dei due allenatori. Ricordiamo che Pietro De Giorgio, allenatore dei lucani, è originario di Verbicaro, comune dell’Alto Ionio cosentino.
COSENZA (4-3-3): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, Ferrara (23’ pt D'Orazio); Kouan, Langella, Garritano; Ricciardi, Achour, Mazzocchi. In panchina: Pompei, Barone, Begheldo, Contiero, Dalle Mura, Cannavò, Beretta, Contiliano, Rocco, Florenzi, Mazzulla. All.: Buscè
POTENZA (4-3-3): Alastra; Novella, Riggio, Camigliano (32’ pt Bachini), Rocchetti; Siatounis, Felippe, Castorani; Petrungaro, Anatriello, D’Auria. In panchina: Cucchietti, Guiotto, Mazzeo, Balzano, Schimmenti, De Marco, Erradi, Maisto, Bura, Selleri, Ghisolfi, Bruschi. All.: De Giorgio
ARBITRO: Recchia di Brindisi
MARCATORI: 36’ pt Ricciardi
NOTE: Spettatori: Espulsi: Ammoniti: Petrungaro (P). Angoli: 2-3. Recupero: 4’ pt
14:15
Vettorel impegnato ma risponde presente
D'Auria, dopo il gol di Ricciardi, prova ad impensierire Vettorel che si fa trovare pronto: la conclusione del potentino è deviata in calcio d'angolo.
14:09
Vantaggio del Cosenza: segna Ricciardi
Al 36' il Cosenza sblocca il match con la rete di Ricciardi, al quarto centro stagionale. Lupi avanti sul Potenza
14:00
Miracolo di Alastra
Strepitoso il portiere del Potenza, Alastra, sulla conclusione ravvicinata di Mazzocchi, bravo ad avventarsi sulla respinta a seguito del tiro precedente di Ricciardi. Al secondo tentativo di Mazzocchi, Riggio spazza la palla sulla linea di porta
13:48
Rigore, l'arbitro dice no
L'arbitro Recchia di Brindisi conferma la decisione di non concedere il calcio di rigore al Cosenza in quanto Achour era in posizione di fuorigioco.
13:46
FVS per il Cosenza calcio
Il Cosenza chiede un calcio di rigore a seguito dell'azione sviluppatasi dopo il palo colpito da Dametto. I Lupi lamentano un fallo ai danni di un giocatore silano.
13:45
Primo legno per il Cosenza
Dametto "maledice" il palo dopo aver raccolto un calcio d'angolo ad uscire dalla destra. Primo legno per il Cosenza calcio.
13:34
Avvio fortissimo del Cosenza
Dopo dieci secondi dall'avvio del match Cosenza subito pericoloso con Ricciardi, cross in mezzo ma Achour arriva in ritardo.
13:29
Le scelte di Buscè
Esordio stagionale dal primo minuto per Achour dopo il gol realizzato in casa contro l'Atalanta Under 23. L'allenatore del Cosenza, Antonio Buscè, schiera la sua squadra con il 4-3-3, inserendo Ferrara in difesa insieme a Cimino, Dametto e Caporale. A centrocampo troviamo Kouan, Langella e Garritano. In attacco oltre ad Achour anche Ricciardi e Mazzocchi. In panchina ci sono Florenzi, Cannavò, Contiliano e D'Orazio.