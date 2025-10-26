Esordio stagionale dal primo minuto per Achour dopo il gol realizzato in casa contro l'Atalanta Under 23. L'allenatore del Cosenza, Antonio Buscè, schiera la sua squadra con il 4-3-3, inserendo Ferrara in difesa insieme a Cimino, Dametto e Caporale. A centrocampo troviamo Kouan, Langella e Garritano. In attacco oltre ad Achour anche Ricciardi e Mazzocchi. In panchina ci sono Florenzi, Cannavò, Contiliano e D'Orazio.