Ieri sera è terminata con un nulla di fatto la trattativa tra il tecnico della Primavera bruzia e la Vigor Lamezia: Gatto rimarrà al Cosenza

E’ saltata la trattativa tra la Vigor Lamezia e mister Antonio Gatto. Il tecnico della Primavera rossoblù aveva già trovato l’accordo con la società di Via Conforti per la rescissione del contratto che lo lega al Cosenza fino al prossimo 30 giugno: avrebbe praticamente rinunciato a tutte le sue spettanze. Ma ovviamente il tutto era legato al buon esito della trattativa con la Vigor Lamezia.

Ieri sera la rottura definitiva

Sono stati giorni di trattative intense. Gatto avrebbe voluto portare con se un secondo ed un preparatore atletico. Ma la società lametina non ha voluto saperne. Ed il lungo tira e molla alla fine ha portato alla rottura delle trattative nella serata di ieri sera. Gatto, che aveva già comunicato ai collaboratori in rossoblù del suo possibile addio, adesso tornerà a concentrarsi sul campionato su campionato di Primavera 2 con il Cosenza. La Vigor Lamezia invece, per proseguire il suo campionato in Serie D, avrebbe scelto mister Renato Mancini.