Antonio Gatto sta trattando la rescissione del suo contratto con il Cosenza. L’attuale tecnico della Primavera bruzia infatti ha ricevuto un’offerta dalla Vigor Lamezia, squadra della sua città che milita in Serie D, alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Foglia Manzillo, avvenuto nei giorni scorsi.

Panchina a Garofalo

In caso di accordo tra le parti e quindi di addio di Gatto, a guidare la Primavera del Cosenza sarà promosso Gianluca Garofalo, attuale tecnico in seconda dei lupacchiotti. In classifica finora, dopo 4 giornate disputate, i rossoblù hanno raccolto 3 punti, frutto della vittoria contro il Catanzaro nella 1^ giornata. Dopo sono arrivati 3 ko di fila, l’ultimo in casa contro la Salernitana. Il Cosenza ed Antonio Gatto sarebbero molto vicini all’accordo.