E’ un Cosenza rimaneggiato soprattutto a centrocampo quello che oggi pomeriggio affronterà la Casertana al “Pinto” per la 5^ giornata di campionato. Oltre al lungodegente Contiero, in mezzo al campo mancheranno anche Begheldo e Contiliano. Quest’ultimo è comunque partito per la Campania con il gruppo squadra, ma non potrà scendere in campo oggi. A loro, si aggiunge anche l’assenza di Ferrara, che priva Buscè di una valida alternativa sull’out di sinistra.

La probabile formazione

L’allenatore campano, confermerà comunque il 4-3-3 visto nelle ultime due uscite. Davanti a Vettorel, difesa che dovrebbe essere confermata con Cimino e D’Orazio esterni e Dametto e Caporale al centro. In mezzo al campo la buona notizia è il rientro di Garritano dopo la squalifica che lo ha appiedato per due partite. Il 10 si riprenderà subito una maglia: sarà una delle due mezzali insieme a Kouan. Con Langella che prenderà i compiti di regia. In attacco, ai lati di Mazzocchi, conferma per Florenzi e Ricciardi.

L’elenco dei convocati per Casertana-Cosenza

Sono 20 i convocati totali da mister Buscè per la gara di oggi pomeriggio, con calcio d’inizio fissato alle 17,30.

Portieri (2):

22 Vettorel

1 Pompei

Difensori (8):

2 Cimino

3 Barone

4 Dalle Mura

5 D'Orazio

16 Ricciardi

17 Caporale

26 Dametto

32 Rocco

Centrocampisti (7):

7 Cannavò

10 Garritano

21 Ragone

28 kouan

29 Arioli

34 Florenzi

77 L'Angella

Attaccanti (3):

23 Achour

30 Mazzocchi

99 Novello