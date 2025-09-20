Assenza last minute per il Cosenza a centrocampo. Oltre a Begheldo, è out anche Contiliano, partita comunuqe per Caserta. Assente anche Ferrara
Tutti gli articoli di Cosenza Calcio
PHOTO
E’ un Cosenza rimaneggiato soprattutto a centrocampo quello che oggi pomeriggio affronterà la Casertana al “Pinto” per la 5^ giornata di campionato. Oltre al lungodegente Contiero, in mezzo al campo mancheranno anche Begheldo e Contiliano. Quest’ultimo è comunque partito per la Campania con il gruppo squadra, ma non potrà scendere in campo oggi. A loro, si aggiunge anche l’assenza di Ferrara, che priva Buscè di una valida alternativa sull’out di sinistra.
La probabile formazione
L’allenatore campano, confermerà comunque il 4-3-3 visto nelle ultime due uscite. Davanti a Vettorel, difesa che dovrebbe essere confermata con Cimino e D’Orazio esterni e Dametto e Caporale al centro. In mezzo al campo la buona notizia è il rientro di Garritano dopo la squalifica che lo ha appiedato per due partite. Il 10 si riprenderà subito una maglia: sarà una delle due mezzali insieme a Kouan. Con Langella che prenderà i compiti di regia. In attacco, ai lati di Mazzocchi, conferma per Florenzi e Ricciardi.
L’elenco dei convocati per Casertana-Cosenza
Sono 20 i convocati totali da mister Buscè per la gara di oggi pomeriggio, con calcio d’inizio fissato alle 17,30.
Portieri (2):
22 Vettorel
1 Pompei
Difensori (8):
2 Cimino
3 Barone
4 Dalle Mura
5 D'Orazio
16 Ricciardi
17 Caporale
26 Dametto
32 Rocco
Centrocampisti (7):
7 Cannavò
10 Garritano
21 Ragone
28 kouan
29 Arioli
34 Florenzi
77 L'Angella
Attaccanti (3):
23 Achour
30 Mazzocchi
99 Novello