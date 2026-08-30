Il Cosenza è pronto ad accogliere Orhan Džepar. Il centrocampista olandese classe 1996 è infatti già arrivato in città e l’operazione può essere considerata ormai praticamente conclusa. Džepar dovrebbe sottoporsi domani alle consuete visite mediche e, una volta superati gli accertamenti, mettere nero su bianco l’accordo con il club rossoblù. Per lui è pronto un contratto biennale, che lo legherà al Cosenza fino al 2028.

Federico Coppitelli avrà così a disposizione un altro elemento di esperienza per una mediana profondamente rinnovata nel corso dell’estate. Džepar arriva da svincolato dopo aver concluso all’inizio di agosto l’esperienza con l’Olympiakos Nicosia, club cipriota con il quale ha disputato l’ultima stagione. Il centrocampista ha costruito però soprattutto nei Paesi Bassi la parte più importante della propria carriera. Cresciuto nel Go Ahead Eagles, ha successivamente vestito le maglie di Telstar, Helmond Sport, MVV Maastricht e Roda JC, superando quota 200 presenze nella seconda divisione olandese.