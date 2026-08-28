La vittima è Massimo Basile, 56 anni. Una fiammata lo avrebbe investito mentre interveniva sulla vettura parcheggiata vicino casa

Massimo Basile, 56 anni, è morto in via Neto, nella zona valliva di Montalto Uffugo che conduce alla frazione Taverna, mentre tentava di spegnere l’incendio divampato dalla propria automobile. Lo riporta la Gazzetta del Sud.

Secondo le prime informazioni disponibili, la vettura si trovava parcheggiata nei pressi dell’abitazione dell’uomo quando avrebbe cominciato a sprigionare fumo. Basile, accortosi di quanto stava accadendo, sarebbe intervenuto nel tentativo di contenere le fiamme.

Durante l’intervento sarebbe stato investito da una fiammata improvvisa. La sequenza esatta degli avvenimenti e le modalità attraverso le quali il cinquantaseienne ha riportato le conseguenze risultate fatali non sono state ancora chiarite.

Resta da stabilire che cosa abbia provocato il principio d’incendio e da quale parte dell’automobile siano partite le fiamme.