Domenica il Cosenza torna in provincia di Bergamo, anche se non sarà il Gewiss Stadium a fare da cornice: i rossoblù sfideranno l’Atalanta Under 23 a Caravaggio, con calcio d’inizio alle 12:30. Incrocio inedito, se non per la gara d’andata vinta dai neroazzurri, ma che riporta alla memoria i precedenti contro l’Atalanta prima squadra. Cinque incroci complessivi in terra orobica: una sola volta il Cosenza è riuscito a tornare a casa con un sorriso, grazie ad un pareggio. Per il resto, quattro sconfitte. Spesso con partite indirizzate dagli episodi.

I precedenti tra Atalanta e Cosenza

L’ unico risultato utile a Bergamo resta l’1-1 del 23 gennaio 2000 in Serie B, quando al gol di Caniggia rispose Biagioni nel finale; prima ancora arrivò il 3-0 del 22 novembre 1998, con Banchelli a sbloccare su rigore e Caccia a firmare la doppietta, l’1-0 del 15 gennaio 1995 deciso dal colpo di testa di Saurini, e i due incroci in Coppa Italia, il 2-1 del 30 agosto 1987 (Cosenza avanti con Urban e rimonta nerazzurra completata dal rigore di Nicolini dopo il pari di Garlini) e il 4-2 del 27 ottobre 1993 nel ritorno dei sedicesimi, gara vivace e piena di reti.

L’amicizia tra i tifosi

C’è però un elemento che rende questo “ritorno” nel Bergamasco particolare anche oltre i numeri: la simpatia, coltivata negli anni, tra frange del tifo cosentino e quello atalantino. Un rapporto fatto di rispetto e attestati reciproci, che nel linguaggio delle curve pesa e che può contribuire a rendere l’atmosfera meno “ostile” rispetto a tante trasferte del passato, pur dentro una partita che per il Cosenza resta soprattutto un appuntamento da affrontare con concretezza, perché in Serie C i dettagli, più dei ricordi, spostano punti e umore.