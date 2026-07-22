Il calciatore si trasferisce definitivamente dai rossoblù alle rondinelle dopo il prestito della passata stagione con l’Ascoli
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Cessione ufficiale per Andrea Rizzo Pinna. Il fantasista passa dal Cosenza al Brescia a titolo definitivo.
Il comunicato del Cosenza
Il Cosenza Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo i diritti sulle prestazioni sportive del calciatore Andrea Rizzo Pinna all’Union Brescia. Il club ringrazia Andrea per l’impegno e la professionalità mostrati durante la sua esperienza nella compagine rossoblù, augurandogli le migliori fortune per il futuro.