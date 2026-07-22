Cessione ufficiale per Andrea Rizzo Pinna. Il fantasista passa dal Cosenza al Brescia a titolo definitivo.

Il comunicato del Cosenza

Il Cosenza Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo i diritti sulle prestazioni sportive del calciatore Andrea Rizzo Pinna all’Union Brescia. Il club ringrazia Andrea per l’impegno e la professionalità mostrati durante la sua esperienza nella compagine rossoblù, augurandogli le migliori fortune per il futuro.