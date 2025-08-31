L’operazione, ancora in fase di definizione, dovrebbe definirsi con un prestito fino al 30 giugno 2026
Movimenti in uscita per il Cosenza. Secondo quanto trapela, Andrea Rizzo Pinna, depennato dalla lista dei convocati per la Salernitana, sarebbe vicino a lasciare i rossoblù per trasferirsi all’Ascoli, squadra che milita nel Girone B di Serie C. L’operazione, ancora in fase di definizione, dovrebbe definirsi con un prestito fino al 30 giugno 2026, con relativo prolungamento di contratto, esattamente come avvenuto con Zilli al Frosinone.
I numeri di Rizzo Pinna
Arrivato in Calabria la scorsa stagione dalla Lucchese, Rizzo Pinna ha raccolto complessivamente 32 presenze e 2 gol con la maglia rossoblù tra campionato e Coppa Italia. Adesso per lui si profila la possibilità di misurarsi con una nuova esperienza in bianconero. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi, ma la trattativa appare ormai ben indirizzata.