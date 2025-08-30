“Lasciamolo solo”. In vista della partita Cosenza-Salernitana in programma al San Vito-Marulla, gli ultrà provano a dare struttura e consistenza alla protesta contro il presidente Eugenio Guarascio. Il gruppo degli “Anni 80” ha infatti diramato un appello rivolto a tutti i tifosi dei lupi per invitarli a disertare l’appuntamento di campionato.

"Chi ha rispetto per le curve, per gli ultras, per chi ha dato tutto senza chiedere nulla, per chi vive da sempre a difesa di una fede e di una città intera e conosce bene il significato di parole come identità, radici e territorio, impropriamente usate da chi nulla ha a che fare con Cosenza ed il Cosenza Calcio 1914, domenica resti fuori”.

La formula della protesta è quella della resistenza “attiva”. L’invito della tifoseria organizzata, infatti, è quello di ritrovarsi dalle ore 20:15 in poi di domani tutti fuori dallo stadio “per sostenere ancora più forte la nostra maglia ed i nostri colori”.