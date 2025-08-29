Sindaco di Cosenza, presidente della Provincia e altri amministratori del territorio invitati a prendere parte alla partita d’esordio in programma domenica sera
Per la prima gara di campionato tra le mura amiche, il Cosenza Calcio apre le porte del “San Vito-Marulla” alle istituzioni della città e della provincia tutta. La società rossoblù ha infatti invitato, alla partita di domenica sera contro la Salernitana (valevole per la seconda giornata del girone C della serie C), il sindaco di Cosenza Franz Caruso, il presidente della Provincia Rosaria Succurro e, per suo tramite, i sindaci di tutta la provincia, e le altre istituzioni cittadine e provinciali.
Un’iniziativa fortemente voluta dalla società bruzia, che intende rafforzare il legame con il territorio, partendo dalla valorizzazione e dalla promozione dei sani valori dello sport e del calcio attraverso la riscoperta delle nostre identità e delle nostre radici. Il calcio è identità, è territorio ed il Cosenza rappresenta pienamente e con orgoglio questi valori e quella storia che, anche con il calcio, ha tanto da dare, tanto da offrire e tantissimo potenziale da mettere al servizio della nostra terra.