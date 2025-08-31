Buscè conferma il tandem di Monopoli: le novità dal 1’ sono l’esperto centrale, Contiliano e Arioli al posto di Cimino. Raffaele con Inglese sostenuto da Knezovic e Achik
Prima davanti al proprio pubblico per il Cosenza di mister Buscè: al “Marulla” arriva la Salernitana, in un confronto che mette di fronte due squadre retrocesse dall’ultima Serie B. Il tecnico rossoblù cambia 3\11 rispetto al 2-2 di Monopoli, confermando Florenzi dietro Mazzocchi e Cannavò largo a sinistra. I nuovi Dametto e Contiliano dall’inizio.
Raffaele si schiera a specchio con la fantasia di Achik di fianco all’esperienza (e ai goal) di Roberto Inglese.
Ecco il tabellino del match.
COSENZA (3-5-1-1): Vettorel, Dametto, D’Orazio, Caporale; Arioli, Kouan, Garritano, Contiliano, Cannavò; Florenzi, Mazzocchi. In panchina: Pompei, Cimino, Barone, Begheldo, Achour, Ragone, Dalle Mura, Ferrara, Novello. All.: Buscè.
SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Coppolaro; Villa, Knezovic, Capomaggio, Varone, Anastasio; Achik, Inglese. In panchina: Brancolini, Gisondi, De Boer, Ferrari, Liguori, Tongya, Ubani, Iervolino, Di Vico, Boncori, Legowski. All.: Raffaele.
ARBITRO: Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera
MARCATORI: 4’ Mazzocchi (C), 12’ Villa (S)
NOTE: Spettatori: . Espulsi: Ammoniti: 19’ Caporale . Angoli: 3- : Recupero:
Di seguito la cronaca del match
19:43
Cosenza, che chance! Contiliano spreca da pochi passi
Ancora un’uscita sbagliata palla al piede della Salernitana, punita dal pressing efficace del Cosenza. Capomaggio perde malamente il possesso regalando a Mazzocchi, il cui tiro viene respinto lateralmente da Donnarumma. Sul pallone si avventa Kouan, che rimette al centro, ma il nuovo acquisto Contiliano da pochi passi calcia alto sopra la traversa. Che occasione per il Cosenza!
19:31
Ci prova Garritano: prima mezz'ora propositiva del Cosenza
Il Cosenza insiste sulla corsia di sinistra e il pallone finisce a Garritano, che salta Capomaggio e conclude dal limite, trovando solo un calcio d’angolo. Dalla successiva battuta dalla bandierina è Mazzocchi a svettare di testa davanti a Coppolaro, ma il suo colpo termina alto sopra la traversa.
19:22
Primo giallo del match, ammonito Caporale. Pericoloso Anastasio
Fallo tattico a metà campo del difensore rossoblù, che atterra Varone e si becca il primo giallo del match. Sulla punizione seguente la sfera finisce sull'insidioso mancino di Anastasio: il tiro dai 25 metri sibila il palo alla sinistra di Vettorel.
19:17
Pareggia la Salernitana con Villa
Fa tutto l'esterno granata classe '99: riceve, si accentra e calcia. La sensazione è che Vettorel potesse fare qualcosa in più: l'estremo difensore rossoblù è sembrato un po' lento a scendere a terra. Partita subito scoppiettante: vantaggio dei Lupi al 4', pareggio dei campani al 12'.
19:13
Insiste il Cosenza, campani in bambola
I rossoblù provano a sfruttare l'inizio favorevole: ottimo gioco di sponda di Mazzocchi e tiro di Arioli che termina alto sulla traversa.
19:06
Grande inizio del Cosenza: rossoblù in vantaggio dopo 4'
I rossoblù costruiscono bene l’azione e trovano il cross dalla destra con Arioli. Il pallone, mal respinto da Golemic, resta in piena area piccola, dove Mazzocchi è il più rapido a intervenire e da distanza ravvicinata insacca senza problemi.