Il classe 2001 è in uscita dal club piemontese. Il Cosenza ha messo nel mirino il giocatore per completare il reparto offensivo

Nelle ultime ore è emerso con forza il nome di Christian Donadio, esterno offensivo classe 2001 di proprietà del Novara, tra i profili vagliati con molto interesse dal ds del Cosenza, Fabio Lucioni. Il club rossoblù sarebbe attualmente in pole position per il giocatore, destinato a lasciare la formazione piemontese in questa fase finale della sessione estiva. Il Cosenza sta valutando la possibilità di affondare il colpo e regalare a Coppitelli un’altra soluzione negli ultimi trenta metri.

Donadio, da tre stagioni tra le fila dei piemontesi, è legato al Novara fino al 30 giugno 2027 e può essere utilizzato sia come esterno offensivo sia sulla trequarti. Un profilo duttile, quindi, che potrebbe aumentare le alternative a disposizione dell’allenatore rossoblù.