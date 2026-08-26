Gianna Nannini torna con una nuova canzone e lo fa accompagnata da due firme tra le più riconoscibili della musica d'autore italiana. Si intitola “Meraviglioso errore” e sarà disponibile da venerdì 28 agosto 2026 in radio e sulle principali piattaforme digitali, pubblicata da EMI/Universal Music Italia. Il brano è scritto dalla stessa Nannini insieme a Brunori Sas e Dimartino e segna il primo incontro artistico tra la rocker senese e il cantautore calabrese.

L'idea della collaborazione è nata da una dichiarazione di stima. Gianna Nannini ha raccontato di aver visto un'intervista di Brunori durante la sua ultima partecipazione a Sanremo, nella quale il cantautore indicava proprio lei tra le sue preferenze musicali. Da lì la decisione di incontrarsi in Calabria e provare a scrivere insieme.

«Avevo visto un'intervista di Brunori durante la sua ultima partecipazione a Sanremo», ha raccontato Nannini, spiegando che quella dichiarazione d'affetto artistico l'ha spinta ad andare da lui in Calabria. L'incontro ha portato alla nascita di “Meraviglioso errore”, destinato ora a diventare uno dei nuovi tasselli del percorso musicale della rocker.

Brunori: «Una storia come tante, una storia di una vita»

Anche Brunori Sas ha raccontato con entusiasmo l'incontro con Nannini. Per il cantautore, tra i due è nata immediatamente una sintonia che va oltre le differenze di stile e di percorso.

Il risultato è una canzone che ruota attorno all'idea dell'amore imperfetto: un sentimento difficile da spiegare, a volte doloroso e contraddittorio, ma proprio per questo capace di lasciare un segno profondo. Il “meraviglioso errore” diventa così la metafora di quelle esperienze che, pur nascendo sotto il segno dell'incertezza, possono trasformarsi in qualcosa di prezioso.

La registrazione a Londra

Il progetto ha avuto anche una dimensione internazionale. Dopo la fase di scrittura, Nannini e Brunori sono volati a Londra per lavorare alla parte sinfonica del brano con Gavin Greenaway. Brunori ha inoltre partecipato alla costruzione dell'arrangiamento orchestrale e ha suonato il pianoforte.

A occuparsi del mix è stato Manny Marroquin, uno dei più noti ingegneri del suono internazionali e vincitore di 14 Grammy Awards, che nel corso della sua carriera ha lavorato con artisti come Rihanna, Bruno Mars, Alicia Keys, Rosalia e The Rolling Stones. “Meraviglioso errore” arriva dopo “America Inc.”, nuova versione di uno dei brani più celebri di Nannini, prodotta dalla stessa artista insieme a Dardust e reinterpretata con Marracash.

Il nuovo singolo si inserisce nel progetto “Giannagold”, pensato per celebrare i 50 anni dalla pubblicazione del primo album della cantante, Gianna Nannini. Un percorso che accompagnerà l'artista per due anni tra nuova musica e concerti.

Il prossimo appuntamento live di particolare rilievo sarà il 19 settembre 2026 alla Waldbühne di Berlino, con un concerto-evento che unirà rock e dimensione sinfonica. Dal 28 agosto, intanto, sarà “Meraviglioso errore” a inaugurare il nuovo capitolo discografico di Gianna Nannini.